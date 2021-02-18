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Пассажиры московского метро могут заказать карту «Тройка» в индивидуальном дизайне 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Пассажиры метро смогут заказать «Тройку» в индивидуальном дизайне
Фото: РИА Новости
Пользователям транспортных карт "Тройка" стала доступна возможность заказать индивидуальный дизайн карты, разместив на нем свои фото и ФИО. Персонализированную карту изготовят за 15 дней, сообщается на сайте сувенирного магазина Московского метрополитена.

"Чтобы стать обладателем оригинального именного аксессуара нажмите, пожалуйста, на кнопку "Заказать" для создания вашей карты "Тройка" и оформления заказа. Условия карты в индивидуальном дизайне: с фотографией и ФИО. Сроки изготовления: до 15 рабочих дней. Более подробная информация о правилах пользования сервисом "индивидуальная карта "Тройка" по ссылке: https://troika-msp.ru/pravila.html", — сообщается на сайте.

Стоимость карты в индивидуальном дизайне составляет 200 рублей, сообщается на официальном сайте совместного предприятия ГУП "Московский метрополитен" и ПАО "Микрон" — Micron Security Printing, являющегося эксклюзивным агентом метрополитена по распространению продукции за пределами станций метро. Но при оформлении годового абонемента такое оформление карты можно заказать бесплатно.
"Теперь при покупке годового абонемента всех пассажиров ждет стильный подарок — персонализированная "Тройка". Ее можно получить двумя способами. Первый (и самый удобный) — в приложении "Метро Москвы": после покупки абонемента в личном кабинете вам придет промокод, он понадобится для активации при оформлении заявки на персонализированную "Тройку", — сообщается я публикации.
Также свой дизайн карты "Тройка" можно заказать в кассе московского метрополитена. "Купив абонемент, получите промокод у кассира и активируйте его, нажав "заказать" [на сайте], — сообщается на сайте MSP.
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