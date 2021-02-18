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Фрагменты старинных колоколов нашли в Москве 

РИАМО и ещё 4 3 часа назад
Фрагменты старинных колоколов нашли в Москве
Фото: Фонд "Археология"
В Москве во время прокладки инженерных коммуникаций найдены фрагменты двух колоколов конца XVIII — начала XIX веков, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Археологи сделали находку в районе церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове.

«Специалисты уже нашли первый в 2021 году артефакт. Интересно, что осколки из бронзового сплава принадлежат разным колоколам. Кроме того, они сохранили фрагменты надписей. Это поможет специалистам восстановить их историю», — отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, фрагменты колоколов могут быть связаны с церковью Рождества Пресвятой Богородицы, которую снесли в 1928 году. Колокола при сносе могли просто сбросить. Вес одного из фрагментов составляет 13,8 килограмма. Осколок сохранился в форме трапеции. На нем сохранился и кусочек надписи, выполненной церковнославянскими буквами: «аркад».
сайт мэра Москвы
Второй фрагмент имеет форму треугольника и весит 2,5 килограмма. На нем виден отрывок надписи гражданским шрифтом, который ввел Петр I в 1708 году для печати светских изданий: «дающи».
Археологи изучат артефакты и отреставрируют их, а затем передадут в музейный фонд Москвы.
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Новости Москвы , Алексей Емельянов , США
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