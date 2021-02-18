Мэр уволил Паламарчука с должности замглавы Депздрава

Сергей Собянин уволил Алексея Паламарчука с должности заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.
"Освободить Паламарчука Алексея Григорьевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы", — говорится в документе.
Там отмечается, что Паламарчук покинул должность по собственной инициативе.
Ранее Собянин назначил Наталию Гусеву на должность главы управы района Силино.