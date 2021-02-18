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Собянин уволил Алексея Паламарчука с должности замглавы Депздрава 

Москва24 и ещё 6 1 час назад
Мэр уволил Паламарчука с должности замглавы Депздрава
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин уволил Алексея Паламарчука с должности заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

"Освободить Паламарчука Алексея Григорьевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы", — говорится в документе.

Там отмечается, что Паламарчук покинул должность по собственной инициативе.
Ранее Собянин назначил Наталию Гусеву на должность главы управы района Силино.
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Новости Москвы , Алексей Паламарчук , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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