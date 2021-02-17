В Москве создали центр для выпускников детдомов с ментальными проблемами 

В Москве появился Центр сопровождаемого проживания для выпускников детских домов с ментальными проблемами. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
Он рассказал, что за 10 последних лет в столице количество сирот, переданных в семьи, выросло с 12,6 тысячи до 18,5 тысячи человек, а число проживающих в детских домах сократилось с 4,3 тысячи до 1,3 тысячи.
«Почему не до нуля? Очень сложно найти замещающие семьи для детей-инвалидов, особенно с серьезными ментальными проблемами», — отметил мэр.
Он рассказал, что, как правило, сироты-инвалиды живут в детдомах до 18 лет, после чего переезжают в психоневрологические интернаты. Собянин назвал такой жизненный путь далеко не лучшим и не единственным и выразил уверенность в возможности организовать и другие формы поддержки.
Он рассказал, что в настоящее время психоневрологические интернаты в столице переживают глубочайшую трансформацию за последние десятилетия, а в пример привел недавнее создание Центра сопровождаемого проживания для выпускников детских домов. Там сирот обучают навыкам самостоятельной жизни, помогают им в раскрытии способностей и освоении профессий, готовят их к интеграции в жизнь большого города.
Градоначальник рассказал о посещении учебно-тренировочного общежития центра в Зябликове. 10 квартир в двухэтажном здании рассчитаны на 60 человек. В каждой есть две спальни, гостиная, кухня-столовая, два санузла и прихожая, полный комплект предметов быта, инвентаря, мебели, оборудования, посуды и бытовой техники.
В общежитии есть зал с мультимедийным оборудованием, где можно проводить спортивные занятия, танцы, игры и тренировки, а также специальный класс для дистанционного общения с помощью уникального «ЭМО-коммуникативного тренажера».
«Как показал первый опыт, многие молодые люди мобилизовали свои способности и добились серьезного прогресса. Через некоторое время они переедут в квартиры сопровождаемого проживания, где наставники будут находиться с ними только в дневное время. Пройдя этот путь, многие молодые люди с ментальными особенностями смогут найти свое место в жизни и дорогу к счастью», — подытожил Собянин.