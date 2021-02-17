На ВДНХ и в ТЦ «Европейский» начали вакцинировать от COVID

Москвичи и гости столицы могут привиться от коронавируса теперь на ВДНХ и в ТЦ «Европейский». Там открылись выездные пункты вакцинации, пишет телеграм-канал комплекса соцразвития Москвы.
«Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Мы решили расширить сеть, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский», — сказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Выездные бригады принимают практически во всех популярных столичных локациях. Вакцинация в таких пунктах проходит без предварительной записи. Прививка бесплатна, при себе необходимо иметь паспорт.
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