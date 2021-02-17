Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

На ВДНХ и в ТЦ «Европейский» начали вакцинировать от COVID всех желающих 

+1 2 часа назад
На ВДНХ и в ТЦ «Европейский» начали вакцинировать от COVID
Фото: iStock.com
Москвичи и гости столицы могут привиться от коронавируса теперь на ВДНХ и в ТЦ «Европейский». Там открылись выездные пункты вакцинации, пишет телеграм-канал комплекса соцразвития Москвы.

«Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Мы решили расширить сеть, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский», — сказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Выездные бригады принимают практически во всех популярных столичных локациях. Вакцинация в таких пунктах проходит без предварительной записи. Прививка бесплатна, при себе необходимо иметь паспорт.
Ранее Plus-one.ru рассказывал, что с потеплением в России может начаться новая волна COVID-19. «Сбить» ее поможет только массовая вакцинация, считают специалисты центра им. Гамалеи.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
+1: последние новости
На ВДНХ и в ТЦ «Европейский» начали вакцинировать от COVID всех желающих На ВДНХ и в ТЦ «Европейский» начали вакцинировать от COVID всех желающих Вакцина «Спутник Лайт» будет действовать до пяти месяцев Вакцина «Спутник Лайт» будет действовать до пяти месяцев Дмитрий Медведев опубликовал фото с фонарями в поддержку Греты Тунберг и русской зимы Дмитрий Медведев опубликовал фото с фонарями в поддержку Греты Тунберг и русской зимы
Новости Москвы , Анастасия Ракова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
00:16
Легковушка влетела в автобусную остановку в Москве и попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
00:14
Появилось видео с места автокатастрофы с лесовозом на российской трассе
Происшествия
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
00:32
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
Происшествия
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
00:54
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
Армия Войска
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
00:10
Школьница выпрыгнула с 13-го этажа на машину и выжила
Происшествия
Машину насквозь проткнуло отбойником
00:43
Машину насквозь проткнуло отбойником
Происшествия В мире
Погребенную под снегом скорую помощь откапали экскаватором
01:11
Погребенную под снегом скорую помощь откапали экскаватором
Происшествия
Радикалы готовили расправу с пулеметом и «поясом смертника»
01:52
Радикалы готовили расправу с пулеметом и «поясом смертника»
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение