На ВДНХ и в ТЦ «Европейский» начали вакцинировать от COVID

«Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Мы решили расширить сеть, где работают выездные бригады вакцинации. С 17 февраля они начнут принимать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский», — сказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.