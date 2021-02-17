Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В метро Москвы станет больше автоматов с зарядными устройствами 

Российская Газета 47 минут назад
В метро станет больше автоматов с зарядными устройствами
Фото: РИА Новости
Количество терминалов, с помощью которых в столичном метро можно взять в аренду портативное зарядное устройство для смартфона, увеличат до ста. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Первые терминалы с зарядниками появились в подземке в конце прошлого года. Сейчас их 50, но скоро будет вдвое больше.
Чтобы получить зарядное устройство, нужно скачать мобильное приложение, найти с его помощью ближайший терминал и оплатить аренду банковской картой. Принцип такой же, как в городском велопрокате — взял в одном месте, а вернул в другом.
Арендовать зарядник, уточнили в дептрансе, уже можно и на станциях МЦК.
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
Российская Газета: последние новости
Собянин: В Москве завершается строительство нового железнодорожного вокзала Собянин: В Москве завершается строительство нового железнодорожного вокзала 10 млн кубометров снега вывезли с дорог и тротуаров Москвы с начала снегопада 10 млн кубометров снега вывезли с дорог и тротуаров Москвы с начала снегопада Собянин: Туристическая отрасль начала оживать после тяжелых месяцев пандемии Собянин: Туристическая отрасль начала оживать после тяжелых месяцев пандемии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машину насквозь проткнуло отбойником
00:43
Машину насквозь проткнуло отбойником
Происшествия В мире
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
00:54
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
Армия Войска
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
00:32
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
Происшествия
Погребенную под снегом скорую помощь откапали экскаватором
01:11
Погребенную под снегом скорую помощь откапали экскаватором
Происшествия
«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты
01:52
«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты
Происшествия Криминал
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
00:16
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
Армия
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
01:32
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
00:35
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение