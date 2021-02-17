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Москва

Систему для анализа работы такси планируют запустить до апреля 

Москва24 и ещё 2 3 часа назад
В Москве запустят систему для анализа работы такси
Фото: m24.ru
В первом квартале текущего года планируют запустить систему для анализа работы такси. Сейчас она тестируется, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Сейчас мы также налаживаем механизм взаимодействия с диспетчерскими службами, Московской административной дорожной инспекцией и другими ведомствами", — говорится в сообщении.

Систему представил заместитель руководителя Дептранса Дмитрий Пронин на седьмом Международном евразийском форуме "Такси" в 2019 году. Это уникальный идентификатор для водителя такси. С его помощью выход водителей на линию будет контролироваться.
При обновлении документов уникальный идентификатор устаревать не будет. Профиль водителя будет подтверждаться через сайт госуслуг.
Ранее в Дептрансе призвали агрегаторы не завышать цены на такси, так как это лишает многих пассажиров доступных поездок.
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