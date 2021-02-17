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От коронавируса привились больше полумиллиона жителей Москвы 

Газета.Ru и ещё 6 32 минуты назад
Больше полумиллиона москвичей привились от COVID
Фото: Reuters
В Москве прививку от коронавируса сделали больше полумиллиона человек. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале со ссылкой на вице-мэра столицы Анастасию Ракову.

«Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тысяч человек. Почти 60 тысяч горожан записались на ближайшие две недели», — рассказала она.

Также Ракова отметила, что с 17 февраля расширяется сеть точек с работающими бригадами вакцинации на выезде. Прививку можно будет сделать на ВДНХ и в ТЦ «Европейский».
Ранее сообщалось, что жителей столицы пока будут прививать только вакциной «Спутник V».
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