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Москва

Видео предложения референдума по Железному Феликсу 

Вадим Дроздов 1 час назад
16 февраля в Московской городской думе предложили вновь вынести вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. При этом председатель столичного парламента Алексей Шапошников предлагает вынести этот вопрос на референдум.
Ранее в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.
"Аналогичный вопрос Мосгордума прошлого созыва рассматривала на одном из своих заседаний — тогда предложение вернуть памятник в центр столицы исходило от КПРФ", — добавил Шапошников.
Новости Москвы , Видео , Юрий Андропов , Александр Невский , Алексей Шапошников , Феликс Дзержинский , Мосгордума , КПРФ
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