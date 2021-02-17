Видео предложения референдума по Железному Феликсу 

16 февраля в Московской городской думе предложили вновь вынести вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. При этом председатель столичного парламента Алексей Шапошников предлагает вынести этот вопрос на референдум.
Ранее в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.
"Аналогичный вопрос Мосгордума прошлого созыва рассматривала на одном из своих заседаний — тогда предложение вернуть памятник в центр столицы исходило от КПРФ", — добавил Шапошников.