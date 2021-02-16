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В Измайловском парке заметили лис 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
В Измайловском парке заметили лис
Фото: РИА Новости
За текущий 2021 год лисы отметились на шести природных территориях столицы. Среди них в Восточном округе — это Измайловский парк. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.

— В большинстве случаев специалисты фиксировали пары лис. Ведь зимой у них гон — брачный период. Лисята появляются обычно в апреле-мае. Заметить рыжую красавицу в зимнем лесу может каждый. Ведь лисы окрас шубки к зиме не меняют. Но ещё летом у них начинает отрастать густой и тёплый подшёрсток, а лапы покрываются шерстью, чтобы было легко ступать по снегу и не мёрзнуть. Запасов еды лисы не делают, поэтому ежедневно им приходится ловить птиц, мышей и других мелких зверей, — говорится в сообщении.

Зимой лиса чаще всего ночует прямо на снегу, свернувшись в клубок и прикрыв пушистым хвостом нос. Искать нору лиса начинает тогда, когда предстоит обзавестись потомством.

— За лисами осуществляется ежегодный мониторинг, а также проводится вакцинация от бешенства. Лис не стоит бояться, но и не следует к ним приближаться, пытаться сделать со зверем селфи. Помните, что это дикое животное и его реакция непредсказуема, — предупредили специалисты.

Если вы столкнулись с лисой, то не паникуйте и не подходите к ней близко, не пытайтесь её погладить или покормить. Не стоит также делать резких движений и размахивать руками, поворачиваться к ним спиной, не смотрите в глаза и не убегайте.
Если лиса вас укусила, обработайте рану антисептиком и немедленно обратитесь к врачу. Если вы обнаружили лису во дворе или в помещении, то необходимо позвонить на общегородскую «горячую линию» — 8 (495) 777-77-77.
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