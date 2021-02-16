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Из Останкинской башни в Москве эвакуируют людей 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Из Останкинской башни эвакуировали людей
Фото: РИА Новости
Посетителей Останкинской башни в Москве эвакуируют после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Аноним сообщил об угрозе взрыва в Останкинской башне. На время проверки проводится эвакуация", — сказал собеседник агентства.

Во вторник были также "заминированы" по электронной почте здания Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в Москве, а также техникум экономики и права в Люберцах. Все здания сейчас проверяют кинологи на наличие взрывных устройств. Из университета эвакуированы 1,5 тыс. человек.
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