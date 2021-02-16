Собянин утвердил допвыплаты лечащим COVID-19 медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер дополнительных выплат лечащим COVID-19 медицинским работникам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Из бюджета Москвы выделено 3 млрд руб. на осуществление в 2021 году стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работникам стационаров, врачам будут выделены выплаты в размере 70 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тыс. руб. в месяц, младшему медицинскому и прочему персоналу — 30 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, работникам Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, осуществляющим оказание экстренной помощи и медицинскую эвакуацию, будут выделены выплаты: врачам в размере 50 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 30 тыс. руб. в месяц.

Согласно материалам, доплаты также получат работники амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые осуществляют выявление заболевших и медицинское наблюдение на дому. Так, врачам будет дополнительно выплачиваться 70 тыс. руб. в месяц, а среднему медицинскому персоналу 50 тыс. руб. в месяц.