В Москве реконструировали коллектор «Арбат» 

Москве завершились работы по модернизации коллектора "Арбат", говорится в сообщении " Москоллектора ".

Коллектор "Арбат" введен в 1988 году, обеспечивает энергоресурсами районы Арбат и Хамовники. В нем расположены трубопроводы горячего и холодного водоснабжения, силовые кабельные линии и кабели связи.

"Работы в коллекторе проходили без отключения потребителей, без нарушения благоустройства города и без шума. В обновленном инженерном сооружении возможно разместить более 87 километров различных коммуникаций", — отмечается в сообщении.

В нем указывается, что работы включали восстановление гидроизоляции инженерного объекта, усиление несущей способности строительных конструкций, замену кабельных и технологических металлоконструкций. Также обновили электрооборудование, заменив освещение на энергосберегающее, провели реконструкцию автоматической насосной станции, системы вентиляции и водоотведения. В дальнейшем будут модернизированы слаботочные системы в коллекторе — данные работы планируется завершить в мае 2021 года.

"Москоллектор" обслуживает почти 800 километров столичных коммуникационных коллекторов, в которых проложены силовые кабели, линии связи, теплосети и водопровода.