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Погода в Москве: Метеорологи назвали сроки наступления весны в Москве 

Lenta.ru 3 часа назад
Переход к плюсовым температурам начнется с 5 апреля
Фото: РИА Новости
Весна в этот год придет позже обычного, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщает URA.RU.
По словам метеоролога, переход к плюсовым температурам в столичном регионе будет наблюдаться со сдвигом в несколько дней — в период с 5 по 10 апреля.
Кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова утверждает, что в апреле могут вернуться холода и снег, но по имеющимся прогнозам март уже будет достаточно теплым. «По прогнозу в первой декаде марта будет потеплее, но самый достоверный долгосрочный прогноз — это 80 процентов. Предварительно, конечно, март будет теплее. Но ветры сильнее», — пояснила специалист.
Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что март и первая половина апреля будут холодными, а май и летние месяцы — жаркими. На температуру воздуха в ближайшее время окажет влияние снежное покрывало, которое сформировалось на Среднерусской равнине.
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Комментарии
Новости Москвы , Погода , Екатерина Пестрякова , Евгений Тишковец , РИА Ura.ru
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