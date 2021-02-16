Переход к плюсовым температурам начнется с 5 апреля

Весна в этот год придет позже обычного, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщает URA.RU.

По словам метеоролога, переход к плюсовым температурам в столичном регионе будет наблюдаться со сдвигом в несколько дней — в период с 5 по 10 апреля.

Кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова утверждает, что в апреле могут вернуться холода и снег, но по имеющимся прогнозам март уже будет достаточно теплым. «По прогнозу в первой декаде марта будет потеплее, но самый достоверный долгосрочный прогноз — это 80 процентов. Предварительно, конечно, март будет теплее. Но ветры сильнее», — пояснила специалист.