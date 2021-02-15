14 новейших компьютерных томографов закупили для больниц

Для столичных больниц закупили 14 новейших компьютерных томографов (КТ), контракты заключены с ведущими мировыми производителями оборудования. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова , контракты на закупку этого оборудования заключены с ведущими мировыми производителями.

"Мы уже заключили договоры в рамках контрактов жизненного цикла на поставку 14 компьютерных томографов на 256 срезов в 2021–2023 годах, при этом в текущем году один из таких аппаратов будет запущен в городской клинической онкологической больнице № 1. Возможности нового оборудования позволят поднять на качественно иной уровень диагностику различных заболеваний, в том числе онкологических", — приводятся в материале слова Раковой.

По ее словам, в 2022 году два новых КТ на 256 срезов будут поставлены в больницу имени Плетнева и в больницу №15 имени Филатова. В 2023 году еще 11 новых аппарата поступят в следующие медучреждения: онкологическую больницу №62, МКНЦ имени Логинова, ГКБ №1 имени Пирогова, ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ имени Вересаева, ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Юдина, ГКБ имени Иноземцева и ГКБ имени Демихова.

Многосрезовые КТ позволяют проводить неинвазивные исследования сердца и сосудов для ранней диагностики атеросклероза. Быстрый и информативный онкоскрининг позволяет диагностировать ранние стадии рака, своевременно назначать лечение.

Кроме того, столица закупила 31 современный аппарат МРТ для больниц. Эти аппараты позволят проводить более точную диагностику. Новые томографы работают по технологии микроциркулярного охлаждения. Они потребляют семь литров жидкого гелия, старые — 1,5 тысячи литров.

Ранее сообщалось, что в столице в единую цифровую сеть объединили 1,3 тысячи цифровых диагностических устройств, среди которых аппараты КТ и МРТ, маммографы, денситометры, рентгенографические комплексы, флюорографы и ангиографы. По словам Раковой, благодаря этому во время приема врач-клиницист видит заключение рентгенолога в электронной медкарте и при необходимости может сразу же посмотреть изображение — это помогает ему поставить диагноз или назначить дополнительное обследование.