140 заявок подано на соискание архитектурной премии

На соискание премии столицы в области архитектуры было подано 140 заявок, что на треть больше, чем в прошлом году, премия присуждается за наиболее качественные и оригинальные решения для объектов капитального строительства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Мы привыкли оценивать крупные статусные проекты, и они действительно много значат для столицы и ее имиджа. Но лицо города формируется и локальными проектами, районными станциями метро и МЦК, малыми формами», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что в Москве уходят от моноцентричной модели города и работаем над тем, чтобы в спальных районах была интересная архитектура.

Около четверти заявок от соискателей приходится на объекты социальной инфраструктуры — детские сады, школы, больницы, ДК. В 10% заявок представлены проекты в рамках программы реновации. Также в конкурсе участвуют проекты станций подземки.

В этом году впервые на премию претендуют проекты мостов. Жюри сформирует актуальный список номинаций, исходя из поданных заявок. В первом туре будут отобраны номинанты, во втором — победители. Лауреаты получат до пяти премий в размере 1 миллиона рублей каждая.

Список номинантов на архитектурную премию планируют объявить в марте.