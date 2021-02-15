Симоновскую набережную и территорию рядом с ней реконструируют 

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На набережной появится зона отдыха, а подъезды к стадиону «Торпедо» и жилым комплексам станут удобнее.

Участок улично-дорожной сети Симоновской набережной от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода реконструируют. Проект одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы под руководством Сергея Собянина

Как пояснила Анастасия Пятова , председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь комиссии, реализация проекта позволит создать качественную дорожную инфраструктуру для двух строящихся жилых комплексов и стадиона «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова, который сейчас также находится в процессе реконструкции. Объекты расположены на территории реорганизуемой промзоны « ЗИЛ ».

Планируется построить боковой проезд для обслуживания спорткомплекса «Торпедо», Проектируемый проезд No 1266 и Проектируемый проезд No 1267, внутриквартальный проезд рядом с жилыми комплексами и три внеуличных пешеходных перехода. Работы коснутся участка протяженностью порядка 2600 квадратных метров. Кроме того, предусмотрено укрепление берега на участке набережной длиной 1300 квадратных метров.

На обновленной набережной появятся новые тротуары, площадки для отдыха и велодорожки, террасы, площадки летних кафе.

«Городу совместно с девелопером предстоит реализовать один из самых масштабных проектов по реконструкции набережных Москвы-реки. Новый участок набережной может стать интересной точкой притяжения горожан, ведь рядом расположены популярные среди москвичей и гостей столицы объекты — стадион «Торпедо» и Симонов монастырь», — отметила Анастасия Пятова.