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Москва

Исследование: 33% москвичей опоздали на работу из-за «черной» метели 

РИА Новости и ещё 1 24 минуты назад
Москвичи массово опоздали на работу из-за «черной» метели
Фото: РИА Новости
Пришедший в Москву в пятницу снегопад, который уже окрестили "черной" метелью, стал причиной опозданий на работу трети жителей города, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Каждый третий участник исследования (33%) отметил, что из-за сильной метели он опоздал на работу. При этом 47% опрошенных все-таки удалось добраться до рабочего места без задержек. 7% респондентов отпросились у начальства, чтобы в эти дни работать удаленно, а у 13% москвичей были выходные", — говорится в отчете сервиса по итогам опроса более 2 тысяч москвичей.

Более половины москвичей (52%), опоздавших на работу из-за непогоды, подверглись некоторым санкциям со стороны руководителей. 16% опрошенных заявили, что из-за опоздания им пришлось дольше задерживаться на работе. 14% респондентов отметили, что писали объяснительную записку о причинах опоздания.
Еще 12% сотрудников московских предприятий получили выговор от начальства, а 8% участников исследования руководство пригрозило вычетом денег из зарплаты. 1% опрошенных рассказали, что их опоздание было настолько критичным, что их уволили.
Пробки на дорогах за дни снегопада помешали 39% москвичей, 27% респондентов также отметили, что были перебои в работе общественного транспорта, а 20% заметили увеличение числа людей в общественном транспорте. 22% опрошенных указали, что из-за непогоды сильно возросли цены на такси, у 15% возникли трудности в управлении автомобилем, а 2% участников исследования рассказали, что попали в аварию из-за сложных погодных условий.
При этом 35% москвичей не сталкивались с транспортными проблемами во время длительной метели.
22% участников исследования отметили, что чувствовали недомогание в связи с аномальной погодой. Еще 19% опрошенных указали на снижение работоспособности.
При этом, для 85% москвичей "черная" метель прошла без последствий. Однако 10% респондентов отметили, что простудились из-за непогоды, а еще 5% поскользнулись и ушиблись.
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Новости Москвы , Общество , РИА Новости
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