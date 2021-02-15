Высота сугробов в Москве приблизилась к рекорду

"Отныне 17,6 (миллиметра — ред.) — это новый рекорд (по количеству выпавших осадков 13 февраля — ред.), и чуть-чуть не дотянули до рекорда по высоте снега, один сантиметр. Рекордное значение было 60 сантиметров, а утром сегодня рейка показала 59 сантиметров высота снега", — сказал Вильфанд.