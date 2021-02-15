Высота сугробов в Москве приблизилась к рекорду

Высота снега после мощного снегопада в Москве составила 59 сантиметров, что является вторым результатом за все время наблюдений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области — до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы.
"Отныне 17,6 (миллиметра — ред.) — это новый рекорд (по количеству выпавших осадков 13 февраля — ред.), и чуть-чуть не дотянули до рекорда по высоте снега, один сантиметр. Рекордное значение было 60 сантиметров, а утром сегодня рейка показала 59 сантиметров высота снега", — сказал Вильфанд.