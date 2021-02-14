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Москва

На катке ВДНХ впервые прошла регистрация брака 

Москва24 1 час назад
На катке ВДНХ впервые прошла регистрация брака
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На самом большем катке в Москве впервые в истории ВДНХ прошла регистрация брака. Об этом рассказала руководитель департамента общественных связей и рекламы выставки Ольга Говердовская.

"Это совместный проект управления ЗАГС Москвы и ВДНХ. 14 февраля впервые торжественная регистрация брака прошла на самом большом катке Москвы", — сообщила она.

Как рассказала начальник дворца бракосочетания на ВДНХ управления ЗАГС Москвы Наталия Шарпар, в рамках проекта мэра столицы появилась уникальная возможность зарегистрировать брак на разных необычных площадках, перечень которых пополнятся и в этом году.

"В Москве много необычных мест и мы будем рассматривать какие-то праздничные даты", — сказала она.

Ранее жителей столицы пригласили провести День всех влюбленных на ВДНХ. Для гостей подготовили праздничную программу, шоу, концерты и мастер-классы.
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