Платформу «Кубанская» Курского направления МЖД переименуют в «Люблино» 

«ОАО «РЖД» переименует остановочный пункт «Кубанская» Курского направления МЖД и МЦД-2 в более привычное «Люблино». С соответствующей инициативой в компанию обратились городские власти. Решение о переименовании принято с учетом мнения граждан», — говорится в сообщении.