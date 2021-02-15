Платформу «Кубанская» Курского направления МЖД переименуют в «Люблино» 

Платформу «Кубанская» Курского направления Московской железной дороги (МЖД) переименуют в «Люблино», сообщили в пресс-службе магистрали.
«ОАО «РЖД» переименует остановочный пункт «Кубанская» Курского направления МЖД и МЦД-2 в более привычное «Люблино». С соответствующей инициативой в компанию обратились городские власти. Решение о переименовании принято с учетом мнения граждан», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что станция «Люблино» расположена в одноименном районе Москвы. Ежедневно ей пользуется более 3 тыс. человек.