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Москва

Платформу «Кубанская» Курского направления МЖД переименуют в «Люблино» 

Агентство «Москва» и ещё 3 3 часа назад
Платформу «Кубанская» Курского направления МЖД переименуют в «Люблино»
Фото: РИА Новости
Платформу «Кубанская» Курского направления Московской железной дороги (МЖД) переименуют в «Люблино», сообщили в пресс-службе магистрали.

«ОАО «РЖД» переименует остановочный пункт «Кубанская» Курского направления МЖД и МЦД-2 в более привычное «Люблино». С соответствующей инициативой в компанию обратились городские власти. Решение о переименовании принято с учетом мнения граждан», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что станция «Люблино» расположена в одноименном районе Москвы. Ежедневно ей пользуется более 3 тыс. человек.
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