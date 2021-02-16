Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 февраля

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Во вторник, 16 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода, весь день будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 23-12 градусов мороза. В Подмосковье температура ожидается минус 25-14 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 95 процентов, передает портал « Метеоновости ».