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Синоптики пообещали морозную и снежную погоду в Москве 16 февраля 

Вечерняя Москва и ещё 5 22 минуты назад
Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 февраля
Фото: РИА Новости
Во вторник, 16 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода, весь день будет идти снег.
Максимальная температура воздуха в Москве составит 23-12 градусов мороза. В Подмосковье температура ожидается минус 25-14 градусов.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».
Ранее сообщалось, что рекордный снегопад позитивно отразился на качестве столичного воздуха. Уточняется, что мощный циклон, который выразился сильными порывами ветра, и обильные осадки поспособствовали значительному снижению концентрации загрязняющих веществ.
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Новости Москвы , Погода
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