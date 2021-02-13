В аэропортах Москвы задержано 100 рейсов

Количество рейсов, задерживающихся в московских аэропортах из-за непогоды, приблизилось к 100. Об этом свидетельствуют данные сервиса " Яндекс . Расписание".

Самая тяжелая ситуация складывается в Домодедово , где выбились из графика 56 рейсов. Еще 22 было отменено. В пресс-службе аэропорта отмечают, что из-за экстремального снегопада все аэродромные службы переведены в усиленный режим.

Усилия бригад сосредоточены на антигололедной обработке самолетов и очистке взлетно-посадочной полосы. Вместе с тем пассажиры периодически жалуются в соцсетях на долгое ожидание багажа. Судя по кадрам очевидцев, машины, перевозящие вещи пассажиров, то и дело застревают в снегу.