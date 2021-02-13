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Москва

В аэропортах Москвы задержано около 100 рейсов 

Российская Газета 42 минуты назад
В аэропортах Москвы задержано 100 рейсов
Фото: РИА Новости
Количество рейсов, задерживающихся в московских аэропортах из-за непогоды, приблизилось к 100. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".
Самая тяжелая ситуация складывается в Домодедово, где выбились из графика 56 рейсов. Еще 22 было отменено. В пресс-службе аэропорта отмечают, что из-за экстремального снегопада все аэродромные службы переведены в усиленный режим.
Усилия бригад сосредоточены на антигололедной обработке самолетов и очистке взлетно-посадочной полосы. Вместе с тем пассажиры периодически жалуются в соцсетях на долгое ожидание багажа. Судя по кадрам очевидцев, машины, перевозящие вещи пассажиров, то и дело застревают в снегу.
В то же время во Внуково задерживается 21 рейс, а в Шереметьево — 18.
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