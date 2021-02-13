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Москва

Москвичам посоветовали места для празднования Дня всех влюбленных 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Спектакли, концерты, кинопоказы, экскурсии и мастер-классы организуют в Москве в День всех влюбленных
Фото: Mos.ru
Москвичам посоветовали места, где можно отпраздновать День всех влюбленных. Информация об этом в субботу, 13 февраля, появилась на сайте мэра Москвы.
На воскресенье, 14 февраля, запланировано множество спектаклей, кинопоказов, концертов и мастер-классов. В частности, в столичном комитете по туризму предложили горожанам посетить их любимые места и рассказать о них в социальных сетях под хештегом #ВлюбленныевМоскву. Будут также разыгрываться различные призы, в числе которых есть билеты на прогулку по Москве-реке или же на «самую высокую смотровую площадку Европы».
Призы ожидаются и для тех, кто собирается провести время на катках, сообщили в мэрии. Участвовать в лотереях и розыгрышах можно посетителям 16 столичных парков. Например, в Парке Горького, «Фили», на «Ходынском поле», 50-летия Октября и в «Эрмитаже». Если горожане хотят провести «интеллектуальное свидание», то можно отправиться, в частности, в автомузей «Моторы октября». Затем можно провести вечер в сети кинотеатров «Москино».
Уточняется, что во многих парках также будут организованы быстрые свидания в рамках акции «Park dating — любовь с первого парка» для тех, кто пока не состоит в отношениях.
На ВДНХ появится «Робозагс», который сможет зарегистрировать «виртуальный брак с помощью „любовных“ датчиков». По окончании сканирования пары он выдаст свидетельство и кольца. При этом для тех, кто все-таки решился на предложение и на настоящую свадьбу, организована официальная торжественная регистрация на катке ВДНХ.
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