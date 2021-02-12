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Москва

Власти Москвы оценили работу общественного транспорта во время снегопада 

РИА Новости и ещё 11 1 час назад
Дептранс: общественный транспорт Москвы работает в обычном режиме
Фото: РИА Новости
Общественный транспорт Москвы работает в штатном режиме, несмотря на снегопад, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

"Снегопад в Москве не влияет на график движения общественного транспорта", — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая транспортная инфраструктура работают в штатном режиме.
Ранее столичный департамент транспорта спрогнозировал, что вечером пробки в Москве из-за снегопада достигнут 9 баллов. Семибалльные пробки держатся в городе примерно с 9 утра. К 14 часам было уже 8 баллов.
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