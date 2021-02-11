Собянин: Москва справится с новой вспышкой COVID-19

Сергей Собянин заявил, что в случае возникновения новой вспышки коронавирусной инфекции в Москве город сможет ее пережить.

"Если даже будет какой-то всплеск, то он не будет критичным. Мы его переживем, и дальше будем выходить из пандемии и заниматься привычными делами, и вести привычный образ жизни", — сказал мэр столицы в эфире телеканала "Россия 1".

Собянин также выразил надежду, что тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в Москве будет продолжаться. Ранее мэр столицы объяснил, как городская цифровизация помогла москвичам во время пандемии. Собянин опубликовал видео о системе здравоохранения столицы.

В России за последние сутки выявили 15 038 новых случаев коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 672 случая. В Москве зафиксировали 2 040 случаев COVID-19.