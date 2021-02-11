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Первые односекционные трамваи «Витязь» запустят в Москве в 2021 году 

Вечерняя Москва 1 час назад
Первые односекционные трамваи «Витязь» запустят в Москве в 2021 году
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Первые односекционные трамваи «Витязь» будут запущены в столице до конца 2021 года. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
В ведомстве уточнили, что в 2021 году вагоны запустят на маршрутах с небольшой нагрузкой. Трамваи смогут вместить до 110 человек.
В департаменте предложили выбрать название для новых вагонов. Свои варианты предлагается прислать бот в Telegram @to_deptrans_bot. Наиболее удачные будут выставлены на голосование в «Активном гражданине», где горожане выберут окончательный вариант.
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