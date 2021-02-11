Первые односекционные трамваи «Витязь» запустят в Москве в 2021 году 

Первые односекционные трамваи «Витязь» будут запущены в столице до конца 2021 года. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram -канал столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что в 2021 году вагоны запустят на маршрутах с небольшой нагрузкой. Трамваи смогут вместить до 110 человек.