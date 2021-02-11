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Москва

Количество поездок на такси в Москве выросло на 143 тысячи за год 

Вечерняя Москва и ещё 5 1 час назад
Количество поездок на такси в Москве выросло на 143 тыс. за год
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Почти половину времени такси в столице простаивают без заказа. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что в других городах примерно 53 процента времени такси стоят без работы.
Как отметил глава Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык, число поездок на такси в столице постоянно растет. Так, на данный момент их стало на 143 тысячи больше, чем годом раньше. На одну машину такси приходилось порядка 10 заказов.
Директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «ТАМА» Норайр Блудян уточнил, что одним из действенных механизмов уменьшения доли времени автомобилей такси на линии без заказа может стать ограничение максимального числа транспортных средств.
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Новости Москвы , Нью-Йорк , США
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