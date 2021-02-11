Эксперт рассказала о риске «роковых последствий» пандемии для Москвы 

Москва сумела успешно противостоять пандемии коронавируса. Об этом 11 февраля заявила заместитель директора по научной работе НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Наталья Камынина на круглом столе «Медицинские технологии: будущее наступает сегодня», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если говорить о Москве, то успех российской столицы, а этот успех признан мировым сообществом, он объясняется прежде всего комплексным подходом, который позволил Москве еще в начале пандемии избежать возможно роковых последствий для крупнейшего мегаполиса», — сказала Камынина.

По её словам, одним из факторов, благодаря которому российская столица смогла избежать серьезных проблем в период пандемии, стало массовое тестирование на COVID-19.