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Москва

Эксперт рассказала о риске «роковых последствий» пандемии для Москвы 

ИА Regnum 1 час назад
Москва сумела успешно противостоять пандемии коронавируса. Об этом 11 февраля заявила заместитель директора по научной работе НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Наталья Камынина на круглом столе «Медицинские технологии: будущее наступает сегодня», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Если говорить о Москве, то успех российской столицы, а этот успех признан мировым сообществом, он объясняется прежде всего комплексным подходом, который позволил Москве еще в начале пандемии избежать возможно роковых последствий для крупнейшего мегаполиса», — сказала Камынина.
По её словам, одним из факторов, благодаря которому российская столица смогла избежать серьезных проблем в период пандемии, стало массовое тестирование на COVID-19.
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Новости Москвы , ИА REGNUM
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