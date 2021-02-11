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Москва

Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной 

Агентство «Москва» и ещё 10 2 часа назад
Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной
Фото: РИА Новости
В праздничные дни 22 и 23 февраля парковка в Москве будет бесплатной, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«На День защитника Отечества, 22 и 23 февраля, парковка в Москве будет бесплатной», — говорится в сообщении.

Как уточняется, оплачивать паркинг не придется в том числе на улицах, где действует повышенный тариф (380 руб. /час в дневное время и 200 руб. /час в ночное). Платными останутся только парковки со шлагбаумом.

«В воскресенье, 21 февраля, уличные парковки будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, где действует повышенный тариф. В праздничные дни будьте внимательны, оставляйте машины только в разрешенных местах и соблюдайте правила дорожного движения», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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