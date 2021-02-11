Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной 

В праздничные дни 22 и 23 февраля парковка в Москве будет бесплатной, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«На День защитника Отечества, 22 и 23 февраля, парковка в Москве будет бесплатной», — говорится в сообщении.

Как уточняется, оплачивать паркинг не придется в том числе на улицах, где действует повышенный тариф (380 руб. /час в дневное время и 200 руб. /час в ночное). Платными останутся только парковки со шлагбаумом.