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Москва

Церемония заключения брака впервые пройдет на катке ВДНХ 14 февраля 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Церемония заключения брака впервые пройдет на катке ВДНХ 14 февраля
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы
Торжественная регистрация брака впервые пройдет на катке ВДНХ в воскресенье, 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.
Уточняется, что ведущая проведет церемонию для одной пары молодоженов, а также их гостей. Участники мероприятия будут присутствовать на коньках. Молодые подготовили оригинальные тематические образы, которые сочетаются с ледовым антуражем и коньками, передает агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, в пресс-службе рассказали, что столичные ЗАГСы проводят церемонии бракосочетаний в старинных особняках, планетарии, на стадионах и других необычных площадках. По данным управления, в минувшем году в нестандартных местах поженились порядка шести тысяч пар — около 20 процентов всех торжественных регистраций.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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