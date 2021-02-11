Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Сергей Собянин: Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Собянин: Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней
Фото: АГН «Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь жителям столицы в период пандемии. Ролик об этом размещен в личном блоге главы города.
Так, коронавирус стал серьезным вызовом не только для нашей страны, но и для всего мира. Система здравоохранения Москвы научилась работать по-новому: принимать решения в условиях неопределенности, повысить скорость реагирования и стимулировать медицинские учреждения занять проактивную позицию в лечении пациентов.
Высокий уровень технологий в столице позволил в короткие сроки создать в городе единую цифровую платформу. Она обеспечивала ведение каждого пациента на всех этапах, включение в работу не только медицинских организаций, но и немедицинских служб. На данный момент платформа охватывает не только тех, кто заболел COVID-19, но и контактных с ними лиц, а также людей, прошедших вакцинацию.
Основой платформы является единый лабораторный сервис, который был создан менее чем за месяц. Специалисты делали около 80 тестов на коронавирус каждый день. Результаты сразу попадали в электронную медицинскую карту, а также в единый регистр заболевших. Последний обеспечивает персонифицированный учет, маршрутизацию и ведение пациентов.
Кроме того, лечение пациентов с симптомами ОРВИ, не требующими госпитализации, осуществляют поликлиники. Платформа автоматически генерирует плановые задания для выхода на дом к пациенту два раза в день. Вся работа врачей осуществляется в цифровом формате.
Помимо этого, для дополнительного контроля за больными с пневмонией используются телемедицинские технологии.
В единой цифровой платформе динамику состояния бессимптомных пациентов отслеживает специально созданный общегородской административный центр сопровождения и мониторинга заболевших. Результаты наблюдения можно посмотреть в электронной медкарте. При ухудшении состояния ответственность за пациента возлагается на поликлинику — через единую цифровую платформу формируются задания для врача по выходу на дом.
В короткие сроки в столице создали систему эпидрасследования. Для поиска контактных лиц используется информация от пациента и его работодателя, из базы данных органов власти, а также от сотовых операторов. Кроме того, в городе организовано персональное информирование горожан, выстроена система контроля за соблюдением ограничительных мероприятий.
Единая база данных по ковидным пациентам, которая была сформирована в период пандемии, создала беспрецедентные возможности по анализу и адекватному пониманию ситуации. Например, иметь сведения о последующих заболеваниях и смертности.
Помимо этого, столичные специалисты разработали ряд сервисов с использованием искусственного интеллекта. Еще одним показательным примером цифровизации стала вакцинация против коронавируса. В Москве она осуществляется в цифровом формате. Также в Москве отработала система отслеживания поствакцинальных осложнений и информирования о критических ситуациях через службу скорой помощи.
Так, цифровизация позволила обеспечить работу всех участников процесса по единым стандартам и регламентам, гарантировать прозрачность всех действий, решений и результатов и получать оперативную аналитику.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Вечерняя Москва: последние новости
Электронные паспорта с QR-кодами ввели в Москве для захоронений на кладбищах Электронные паспорта с QR-кодами ввели в Москве для захоронений на кладбищах Московский школьник-инженер спроектировал робота Московский школьник-инженер спроектировал робота Более 855 тысяч тонн вторсырья выбросили москвичи за 2020 год Более 855 тысяч тонн вторсырья выбросили москвичи за 2020 год
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
00:54
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
Армия
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
00:38
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
Армия
Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе
02:04
Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе
Армия
Видео подготовки курсантов НВВКУ к конкурсу
01:45
Видео подготовки курсантов НВВКУ к конкурсу
Армия
Пожар на стройбазе в Петербурге сняли на видео
00:37
Пожар на стройбазе в Петербурге сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в клинике США
01:04
Появилось видео с места перестрелки в клинике США
Происшествия
Видео спасения женщины из-под снежного завала
00:59
Видео спасения женщины из-под снежного завала
Происшествия
Видео с места массового отравления в детском саду
01:37
Видео с места массового отравления в детском саду
Происшествия
Видео с пенсионером, расчленившим девушку в Питере
02:33
Видео с пенсионером, расчленившим девушку в Питере
Происшествия
Видео пожара в инфекционной больнице Испании
01:34
Видео пожара в инфекционной больнице Испании
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение