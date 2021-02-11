Свыше 600 москвичей стали донорами крови с начала года

В январе участниками акции «Достучаться до сердец. Донорство 2021» стали 600 добровольцев. Также 26 человек смогли пройти типирование для включения в регистр на донорство костного мозга. Марафон проходит в рамках программы «Донорство вне сезона. Развитие регулярного донорства крови в столице» при поддержке грантов мэра Москвы . Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акция смогла собрать 267 литров крови для нуждающихся. Этого объема достаточно для того, чтобы оказать помощь 1 602 взрослым или 3 200 детям. Сбор крови провели в Российском национальном исследовательском медицинском университет имени Н. И. Пирогова, а также в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете.

Данные акции позволяют пополнять постоянные заготовки донорской крови в столице. В 2020 году ситуация усложнилась в связи с коронавирусной инфекцией. Новый марафон проводится в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер для безопасности здоровья.

«В прошлом году его было проводить нелегко: весной поток доноров уменьшился — сыграл свою роль режим самоизоляции, запрет на проведение массовых мероприятий, система пропусков. Но мы оперативно перестроились: вели разъяснительную работу о мерах эпидемиологической безопасности, предпринятых службой крови, распределении донорских потоков с помощью предварительной записи и электронной очереди, алгоритмах получения пропуска для посещения медучреждения», — рассказала директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации Елена Стефанюк.

Акция продлится до ноября этого года. Для того чтобы стать участником марафона, следует предварительно изучить информацию по сдаче донорской крови, а также подать заявку на сайте.