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Москва

Для захоронений на кладбищах в Москве ввели электронные паспорта с QR-кодами 

Вечерняя Москва и ещё 1 3 часа назад
Для захоронений в Москве ввели электронные паспорта
Фото: Маргарита Базильян, «Вечерняя Москва»
Новым захоронениям на кладбищах в столице присвоят электронные паспорта с QR-кодами. Также москвичи смогут обменять бумажные паспорта захоронений на кладбищах на электронные. Об этом сообщил директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

— Диджитализация административных процессов ГБУ «Ритуал» и переход на электронный паспорт захоронения — это следование тенденциям сегодняшнего времени, — отметил он.

Уточняется, что заявку на создание электронного паспорта захоронения можно оставить на сайте ГБУ «Ритуал» в разделе «Электронный паспорт захоронения». В перспективе обладатели паспортов получат доступ к разным онлайн-услугам, в том числе дистанционным административным действиям по установке надмогильных сооружений, регистрации и перерегистрации ответственности и прочим.
Электронный паспорт имеет QR-код, который сгенерирован на момент его выдачи с зашифрованной информацией о захоронении: наименованием кладбища, номером участка, данными ответственного лица, именем, регистрационным номером и датой смерти захороненного. Также помимо электронного паспорта захоронения можно получить бумажный документ, передает ТАСС.
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Новости Москвы , QR-код , ИТАР-ТАСС
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