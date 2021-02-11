Для захоронений в Москве ввели электронные паспорта

Новым захоронениям на кладбищах в столице присвоят электронные паспорта с QR-кодами. Также москвичи смогут обменять бумажные паспорта захоронений на кладбищах на электронные. Об этом сообщил директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

— Диджитализация административных процессов ГБУ «Ритуал» и переход на электронный паспорт захоронения — это следование тенденциям сегодняшнего времени, — отметил он.

Уточняется, что заявку на создание электронного паспорта захоронения можно оставить на сайте ГБУ «Ритуал» в разделе «Электронный паспорт захоронения». В перспективе обладатели паспортов получат доступ к разным онлайн-услугам, в том числе дистанционным административным действиям по установке надмогильных сооружений, регистрации и перерегистрации ответственности и прочим.