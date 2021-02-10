Девятибалльные пробки парализовали движение в Москве 

Москве уровень пробок на дорогах достиг девяти баллов, сообщает 10 февраля онлайн-сервис «Яндекс. Пробки».

По данным на 18:40, на интерактивной карте столицы красным цветом, означающим затруднения, выделены улицы в центре города, Садовое кольцо, ТТК, почти вся окружность МКАД, а также Ленинградское шоссе на выезде в Химки, Новорижское и Волоколамское шоссе на выездах в Красногорск и Одинцово. Сложная дорожная ситуация наблюдается в Люберцах и на Шоссе Энтузиастов по направлению к Балашихе.

Согласно прогнозу сервиса, с 20 часов столичные пробки начнут слабеть.