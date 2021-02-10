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В Москве для скорой помощи закупили 70 портативных аппаратов ИВЛ 

ТАСС и ещё 3 6 часов назад
В Москве для скорой помощи закупили 70 портативных аппаратов ИВЛ
Фото: РИА НОВОСТИ
70 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) закупили для московской скорой помощи, сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"Всего департамент здравоохранения города Москвы закупил 70 аппаратов [ИВЛ] экспертного класса. Они помогают оказывать дыхательную поддержку пациентам в тяжелом состоянии и даже детям с критически низкой массой тела, в том числе недоношенным малышам", — говорится в сообщении.

Как отметил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов, современные аппараты искусственной вентиляции легких, которыми уже сейчас оснащена станция, повышают качество оказания скорой медицинской помощи не только пациентам с новой коронавирусной инфекцией, но и всем остальным больным, нуждающимся в экстренной дыхательной поддержке. Например, пострадавшим с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, с тяжелыми инсультами, осложненными развитием коматозного состояния.
Новые аппараты ИВЛ дают возможность проводить не только традиционную (инвазивную) искусственную, но также и вспомогательную (масочную) вентиляцию легких. При этом используются щадящие для пациентов режимы работы. Такое оборудование уже показало свою эффективность в лечении тяжелой двусторонней пневмонии на фоне COVID-19.

"В московской скорой помощи аппараты ИВЛ были всегда, но функционал новых портативных аппаратов превосходит наши прошлые возможности в несколько раз", — добавил заместитель главного врача станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Петр Давыдов.

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Новости Москвы , Николай Плавунов , Петр Давыдов
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