Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Москвичей предупредили о самом мощном снегопаде за 40 лет 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Москвичей предупредили о самом мощном снегопаде за 40 лет
Фото: РИА Новости
Жителям Москвы предстоит столкнуться с самым мощным за 40 лет снегопадом. Он обрушится на столицу в конце недели, сообщает РЕН ТВ.
Снег засыплет Москву, когда арктический антициклон и южный циклон вступят в противостояние. По прогнозу синоптиков, сугробы в столице вырастут до 50 сантиметров.
При этом последствия непогоды уже ощутили на себе жители южных регионов России. А в Краснодарском крае весь выпавший за последние дни снег резко стал таять. Машины на дорогах города глохнут в попытках форсировать затопленные перекрестки, а пешеходы ищут способ обойти гигантского размера лужи, отмечает издание.
В свою очередь руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что объем снега будут огромен, идти он будет беспрестанно.

"Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет", — цитирует Вильфанда ТАСС.

«Рамблер» писал, что ранее Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение в Центральном федеральном округе. Синоптики прогнозируют, что 12-14 февраля в областях ЦФО и Москве будет идти сильный снег, а ветер достигать 15-20 метров в секунду. Ожидаются также гололедица и снежные заносы на дорогах.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Комментарии 1
Новости Москвы , Погода , Роман Вильфанд , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
01:14
Школьницы выпали с 17-го этажа в Самаре
Происшествия
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
00:17
Видео с загоревшейся в Горно-Алтайске школой
Происшествия
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
00:20
Видео учебных стрельб арктических мотострелков
Армия
Видео учений с экипажами армейской авиации
00:40
Видео учений с экипажами армейской авиации
Армия
Стрельбы БМ «Терминатор» показали на видео
00:52
Стрельбы БМ «Терминатор» показали на видео
Армия
Видео уникальной операции на мозге примата в РФ
01:22
Видео уникальной операции на мозге примата в РФ
Наука и техника
Видео прощания с погибшими в Красноярске пожарными
00:40
Видео прощания с погибшими в Красноярске пожарными
Происшествия
Видео с правилами выгула собак в мороз
00:42
Видео с правилами выгула собак в мороз
Общество
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
01:07
Раненую в ДТП лосиху сняли на видео
Происшествия
«Калашников» для зумеров показали на видео
02:59
«Калашников» для зумеров показали на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение