Москвичей предупредили о самом мощном снегопаде за 40 лет 

Жителям Москвы предстоит столкнуться с самым мощным за 40 лет снегопадом. Он обрушится на столицу в конце недели, сообщает РЕН ТВ.

Снег засыплет Москву, когда арктический антициклон и южный циклон вступят в противостояние. По прогнозу синоптиков, сугробы в столице вырастут до 50 сантиметров.

При этом последствия непогоды уже ощутили на себе жители южных регионов России. А в Краснодарском крае весь выпавший за последние дни снег резко стал таять. Машины на дорогах города глохнут в попытках форсировать затопленные перекрестки, а пешеходы ищут способ обойти гигантского размера лужи, отмечает издание.

В свою очередь руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что объем снега будут огромен, идти он будет беспрестанно.

"Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет", — цитирует Вильфанда ТАСС.

«Рамблер» писал, что ранее Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение в Центральном федеральном округе. Синоптики прогнозируют, что 12-14 февраля в областях ЦФО и Москве будет идти сильный снег, а ветер достигать 15-20 метров в секунду. Ожидаются также гололедица и снежные заносы на дорогах.