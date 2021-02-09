В «Москва-Сити» недосчитались дешевых апартаментов 

В московском деловом центре «Москва-Сити» недосчитались дешевых лотов — доля апартаментов стоимостью до 30 миллионов рублей по итогам 2020 года сократилась более чем в три раза. Об этом говорится на сайте международной консалтинговой компании Knight Frank.

При этом доля объектов дороже 120 миллионов рублей наоборот увеличилась почти в три раза. Средневзвешенная же цена предложения апартаментов на первичном рынке составила 662 тысячи рублей за квадратный метр, что на 12 процентов выше показателя на конец 2019 года. 54 процента объектов в 2020 году были представлены в ценовом диапазоне от 30 до 60 миллионов рублей.

Однако продажи пошли вниз — всего в 2020 году реализовали 232 апартамента, что на 25 процентов меньше показателей 2019 года. Суммарный бюджет проданных лотов составил 11,6 миллиарда рублей, сократившись за год на 17 процентов.

«На показателях сказались пандемия коронавируса и ограничения, введенные в первой половине года, а также отсутствие нового предложения на субрынке. Текущее предложение реализуется уже по финальным ценам: все башни, в которых открыты продажи, введены в эксплуатацию. Выход новых проектов по стартовым ценам повысит вариативность предложения и оживит субрынок», — пояснили в компании.