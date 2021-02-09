В Москве объявили штормовое предупреждение 

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Гидрометцентр России объявил штормовое предупреждение в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает агентство «Москва».

Синоптики рассказали, что 12-14 февраля в областях ЦФО и Москве прогнозируется продолжительный сильный снег, 12 февраля на юге округа — мокрый снег с дождем и гололед. За это время высота снежного покрова увеличится на 25-40 сантиметров. 12-14 февраля ветер будет дуть со скоростью 15-20 метров в секунду, на дорогах образуется гололедица и снежные заносы.

Причиной изменения погоды станет влияние активного южного циклона, который будет перемещаться с юго-запада на северо-восток через территорию ЦФО.