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Москва

Музей Пушкина будет бесплатно работать в день памяти поэта 

ТАСС 48 минут назад
Музей Пушкина будет бесплатно работать в день памяти поэта
Фото: РИА Новости
В Государственном музее А. С. Пушкина 10 февраля состоится концерт и выставка, приуроченные к 184-летию со дня гибели поэта. Посетить учреждение можно будет бесплатно по предварительной регистрации, сообщила пресс-служба музея.

"Десятого февраля в Государственном музее А. С. Пушкина пройдет день памяти поэта. По традиции в эту дату музей А. С. Пушкина и его филиалы будут работать в режиме "открытых дверей". Вход в музей, на все мероприятия и экскурсии — бесплатный, по предварительной регистрации", — говорится в сообщении.

Помимо главного здания 10 февраля можно будет посетить бесплатно мемориальную квартиру А. С. Пушкина на Арбате, Дом-музей В. Л. Пушкина, музей И. С. Тургенева, мемориальную квартиру Андрея Белого.
Память поэта почтут минутой молчания. С посвящением Пушкину выступит журналист, писатель, фотограф Юрий Рост. Также состоится концерт, где прозвучат стихи, отрывки из произведений и музыкальные композиции на стихи Пушкина в исполнении мастеров искусств, артистов московских театров, солистов и музыкантов Государственной капеллы имени Вадима Судакова. В этот же день состоится специальный показ выставки "Пушкина нет дома". В экспозицию вошли работы Роста, созданные фотохудожником в мемориальной квартире А. С. Пушкина на Мойке в Санкт-Петербурге. ​​​​​​

"27 января 1837 года стал роковым днем в истории русской культуры. В этот день в 5 часов пополудни за Черной речкой под Петербургом Александр Пушкин в поединке чести стрелялся с французом Жоржем Дантесом. Два дня спустя, 29 января (10 февраля по новому стилю) 1837 года, сердце смертельно раненного на дуэли поэта остановилось", — добавляют в музее.

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Новости Москвы , Юрий Рост , Александр Пушкин , Жорж Дантес , Андрей Белый , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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