Выездная служба Центра паллиативной помощи заработала на востоке города

Сейчас в городе действуют 15 выездных служб паллиативной помощи.

С февраля выездная служба Центра паллиативной помощи начала работу по адресу: Открытое шоссе, дом 24, корпус 9. Она будет обслуживать районы на востоке Москвы : Преображенское, Богородское , Восточное Измайлово, Гольяново, Ивановское, Метрогородок, Северное Измайлово, Восточный и Измайлово.

Врач или медсестра будут приезжать домой к пациенту по индивидуальному графику, чтобы обезболить, облегчить симптомы болезни, привезти оборудование или расходные материалы, помочь с уходом и поддержать психологически.

«Создание новых выездных служб паллиативной помощи неизлечимо больным людям — важная часть работы центра. Около 80 процентов наших пациентов не требуют госпитализации в стационар — им достаточно получать качественную помощь дома, в родных стенах и рядом со своими близкими. Оказание паллиативной помощи непосредственно по месту пребывания пациента и его семьи, создание наиболее комфортных и достойных условий жизни в последние месяцы, дни и часы жизни — это главные задачи отделений выездной паллиативной помощи», — рассказала Елена Елканова, заместитель главного врача по организации амбулаторной помощи Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы.

Сейчас в Москве действуют 15 выездных служб паллиативной помощи. На дому наблюдаются более 10 тысяч пациентов единовременно. По словам Елены Елкановой, планируется организовать еще три выездные службы, каждая из которых будет состоять из пяти врачей, шести или семи медицинских сестер, младших медицинских сестер и социального работника. Всего в них будут работать около 20 специалистов.

Центр паллиативной помощи — государственное бюджетное медико-социальное учреждение. В структуру центра входит главный стационар и восемь филиалов-хосписов, в которых оказывается помощь взрослым, а также Первый московский детский хоспис. Центр оказывает помощь как в стационарах, так и на дому. Телефон координационного центра паллиативной помощи: +7 (499) 940-19-48. Линия работает круглосуточно, звонок бесплатный.