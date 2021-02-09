Подуличный переход открылся на станции метро «Савеловская» 

Подуличный переход открылся на станции столичного метрополитена «Савеловская». Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает Telegram -канал Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Теперь горожане смогут сразу выходить к торговому комплексу «Савеловский», а также на Складочную и Новослободскую улицы. С мая 2020 года специалисты заменили гидроизоляцию, дренажную систему и коммуникации.

Кроме того, они выполнили капитальный ремонт всего перехода, обновили освещение, уложили 750 квадратных метров настенного мрамора и 400 квадратных метров напольного гранита. Помимо этого, в переходе появилось 300 точечных светильников.