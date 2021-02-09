1584 новых случая коронавируса выявили в Москве за сутки 

За минувшие сутки в Москве выявили 1584 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 947 036 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

В городе продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и в выездных мобильных пунктах. Для этого с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.