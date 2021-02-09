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Москва

1584 новых случая коронавируса выявили в Москве за сутки 

РИАМО 56 минут назад
1584 новых случая коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Максим Мишин
За минувшие сутки в Москве выявили 1584 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 947 036 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.
В городе продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и в выездных мобильных пунктах. Для этого с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что основные ограничения, введенные из-за пандемии, могут отменить в Москве к маю текущего года.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин
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