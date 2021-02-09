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Москва

Соцработники оказали более 60 тысяч услуг москвичам с COVID-19 

Москва24 и ещё 5 4 часа назад
Соцработники оказали более 60 тысяч услуг москвичам с COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Социальные работники с начала введения ограничительных мер оказали более 60 тысяч услуг болеющим COVID-19 москвичам из групп риска. Об этом сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак. По его словам, заявки выполняют те сотрудники, у которых есть антитела после вакцинации или перенесенного заболевания.

"Горожане могут оформить заявку на услугу, а затем каждое входящее обращение проходит автоматическую проверку на наличие у заявителя подтвержденного диагноза", — приводит сова Стружака портал мэра и правительства столицы.

Он добавил, что соцработники доставляют необходимые лекарства, продукты, товары первой необходимости и корм для животных. При этом сотрудники оставляют заказ на ручке входной двери или возле нее, после чего звонят и отходят на расстояние не менее чем полтора метра.
Чтобы оставить заявку на получение услуг, нужно обратиться на горячую линию комплекса социального развития Москвы по телефону +7 (495) 870-45-09.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее сообщила, что соцработники столицы в прошлом году оказали почти 30 миллионов услуг для 120 тысяч горожан, находящихся на надомном обслуживании.
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Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Ракова , Правительство Москвы
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