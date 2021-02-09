Участниками юбилейного краудсорсинг-проекта стали 12 тысяч москвичей 

— В юбилейном проекте участвовали 12 тысяч москвичей. Вместе они прислали больше 600 идей по развитию столичной краудсорсинговой платформы. Ресурс начал работать в 2014 году. За семь лет в городе реализовано 2,5 тысячи поданных через него предложений жителей. Это идеи, которые прошли экспертный отбор и получили наибольшую поддержку пользователей, — отметила Сергунина.