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Москва

Рестораны и бары Москвы начали собирать по ночам рекордную выручку 

Российская Газета 26 минут назад
Бары начали собирать по ночам рекордную выручку
Фото: РИА Новости
Две недели как столичным ресторанам и барам вновь разрешили работать в ночное время. Ковидные ограничения, при которых эти заведения должны были закрывать двери, как только часы покажут 23.00, действовали почти три месяца, но теперь ночная жизнь вернулась в город.
Рестораторы рассказали "РГ", что наконец-то им удается заработать, аншлаг — каждые выходные. Еще в пятницу вечером соцсети заполняют фотографии очередей из желающих попасть на ночные тусовки — после снятия ограничений бары и рестораны позаботились о ночной программе, пригласив модных диджеев.

"Разрешение работать в обычном режиме — настоящий праздник, все соскучились по шумным вечеринкам, поэтому мы заранее позаботились о музыке, и гости это оценили, в полночь никто не стал разъезжаться по домам, все остались веселиться на танцполе до утра. Бар вернулся к доковидному графику и теперь, как и прежде, открыт в пятницу и субботу до 5 утра", — рассказала менеджер бара "Дорогая, я перезвоню" на Пятницкой Маргарита.

Словом, развлекательные заведения наверстывают упущенное время после вынужденного ночного простоя. "Доход развлекательных заведений после снятия запрета на работу по ночам увеличился с 30 до 70% от уровня, наблюдавшегося до пандемии", — подсчитал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Он предупреждает, что расслабляться рано и на вечеринках нельзя забывать о мерах безопасности. Социальная дистанция обязательна для всех заведений — столы должны стоять на расстоянии 1,5 метра, а на танцполе особый дресс-код — маска и перчатки, по возможности каждый гость ресторана должен зачекиниться с помощью QR-кода, который есть у всех развлекательных заведений.
На ресторанном рынке сработал эффект отложенного спроса, объясняет ситуацию Сергей Миронов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.

"За время действия ограничений люди все-таки привыкли, что вечером они не могут спокойно посидеть в ресторане или отдохнуть в клубе. Но когда им сказали, что можно вновь гулять до утра, они, конечно, не упустили этой возможности", — говорит он.

На ресторанном рынке сработал эффект отложенного спроса
Но радоваться наплыву клиентов рестораны смогут недолго, предупреждает эксперт, отложенный спрос сработает максимум на пару недель, а потом москвичи насытятся.

"К концу февраля в заведениях уже не будет столько гостей, как сразу после снятия ограничений. У населения стало меньше денег, и они не готовы тратиться на ночные заведения, да и ковид не закончился и многие все еще его боятся, оставаясь дома", — отмечает Миронов.

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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Сергей Миронов
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