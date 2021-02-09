Пробки в Москве достигли девяти баллов 

Пробки в Москве вечером во вторник достигли 9 баллов, следует из данных портала " Яндекс. Пробки ".

Наибольшие затруднения наблюдаются в центре города: в районе Лубянки, на Тверской улице , на Новом Арбате, а также на центральных набережных: Кремлёвской, Софийской, Москворецкой, Берниковской.

Кроме того, серьёзные пробки наблюдаются на Бульварном и на Садовом кольцах. Так, на внутренней стороне Садового кольца наибольшие трудности наблюдаются на северо-западе, западе, юге и юго-западе. На внешней стороне самые большие пробки наблюдаются на севере, юге и юго-востоке.

Движение также затруднено и на Третьем транспортном кольце в обоих направлениях. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД.