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Москва

В Московском зоопарке страус танцует зумбу на морозе 

РИАМО и ещё 1 20 часов назад
Самец африканского страуса, живущий в Московском зоопарке, с удовольствием гуляет в морозы по снегу и танцует зумбу для посетителей. Видео зоосад опубликовал в соцсети «ВКонтакте».
В отличие от многих других животных из Африки, именно страусы неплохо переносят холода.

«Сильным и выносливым птицам не страшны перепады температур, при этом теплое помещение для них всегда остается открытым», — отмечается в материале.

Страусы любят находится на свежем воздухе, а самец часто развлекает посетителей зоосада своими пластичными танцами, похожими на латиноамериканскую зумбу. Он причудливо выгибает шею в разные стороны и машет своими огромными крыльями.
Страусы содержатся в Московском зоопарке почти с самого начала его существования. Средняя продолжительность их жизни весьма велика — до 30-40 лет. Однако известны случаи, когда эти большие птицы доживали до 50 и 75 лет.
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