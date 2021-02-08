Самец африканского страуса, живущий в Московском зоопарке, с удовольствием гуляет в морозы по снегу и танцует зумбу для посетителей. Видео зоосад опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

В отличие от многих других животных из Африки, именно страусы неплохо переносят холода.

«Сильным и выносливым птицам не страшны перепады температур, при этом теплое помещение для них всегда остается открытым», — отмечается в материале.

Страусы любят находится на свежем воздухе, а самец часто развлекает посетителей зоосада своими пластичными танцами, похожими на латиноамериканскую зумбу. Он причудливо выгибает шею в разные стороны и машет своими огромными крыльями.

Страусы содержатся в Московском зоопарке почти с самого начала его существования. Средняя продолжительность их жизни весьма велика — до 30-40 лет. Однако известны случаи, когда эти большие птицы доживали до 50 и 75 лет.