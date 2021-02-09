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Москва

Пингвины Московского зоопарка научились лопать мыльные пузыри 

Говорит Москва и ещё 6 1 час назад
Навык поможет проявить им свои уникальные видовые особенности.
Папуанские пингвины испытывают дискомфорт: в неволе им не нужно искать пищу, выслеживать добычу, бороться с ней. По словам специалистов зоосада, игра с мыльными пузырями используется во многих зоопарках мира.
Папуанские пингвины поселились в Московском зоопарке в конце декабря 2017 года. Трёх самцов и трёх самок привезли в Россию из Германии. «Переезд» птиц осуществили в рамках Европейской программы по сохранению этих животных в неволе, напоминает агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Видео , Ситуация в мире , АГН "Москва"
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