Навык поможет проявить им свои уникальные видовые особенности.

Папуанские пингвины испытывают дискомфорт: в неволе им не нужно искать пищу, выслеживать добычу, бороться с ней. По словам специалистов зоосада, игра с мыльными пузырями используется во многих зоопарках мира.

Папуанские пингвины поселились в Московском зоопарке в конце декабря 2017 года. Трёх самцов и трёх самок привезли в Россию из Германии. «Переезд» птиц осуществили в рамках Европейской программы по сохранению этих животных в неволе, напоминает агентство городских новостей «Москва».