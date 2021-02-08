Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Строительство дома по программе реновации началось в Зюзине 

Москва24 и ещё 3 46 минут назад
Строительство дома по программе реновации началось в Зюзине
Фото: портал мэра и правительства Москвы//Юлия Иванко
В столичном районе Зюзино началось строительство дома на 156 квартир в рамках программы реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, дом начали возводить по адресу Севастопольский проспект, владение 71, корпус 1.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода, ограждение строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", — отметил он.

Уточняется, что площадь двухсекционного дома с подземной парковкой составит более 9 тысяч квадратных метров, а готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации.

"Фасады будут облицованы керамическим пиленым кирпичом. Лоджии остеклят. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Ранее стало известно о вводе в эксплуатацию новых домов в Северном Тушине и Восточном Измайлове. Возведенные по программе реновации новостройки дополнены благоустроенными дворами, а также помещениями для организаций товаров и услуг на первых этажах домов.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Москва24: последние новости
Еще 5 324 пациента вылечились от коронавируса в Москве Еще 5 324 пациента вылечились от коронавируса в Москве Здание картинной галереи появится на Бутырской улице Здание картинной галереи появится на Бутырской улице Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии полностью восстановили Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии полностью восстановили
Комментарии
Новости Москвы , Рафик Загрутдинов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
01:04
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
Происшествия
Иномарка улетела в Фонтанку, пробив ограждение
00:23
Иномарка улетела в Фонтанку, пробив ограждение
Происшествия
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
00:24
После переворота протестующих разогнали водометными пушками
В мире Происшествия
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
00:55
Полеты Ту-95 в Амурской области показали на видео
Армия
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
00:35
Видео стрельбы артиллерии Северного флота
Армия
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
03:37
Появилось видео приговора суда над «Норникелем»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение