Строительство дома по программе реновации началось в Зюзине 

В столичном районе Зюзино началось строительство дома на 156 квартир в рамках программы реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов , дом начали возводить по адресу Севастопольский проспект, владение 71, корпус 1.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода, ограждение строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", — отметил он.

Уточняется, что площадь двухсекционного дома с подземной парковкой составит более 9 тысяч квадратных метров, а готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации.

"Фасады будут облицованы керамическим пиленым кирпичом. Лоджии остеклят. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Ранее стало известно о вводе в эксплуатацию новых домов в Северном Тушине и Восточном Измайлове. Возведенные по программе реновации новостройки дополнены благоустроенными дворами, а также помещениями для организаций товаров и услуг на первых этажах домов.